LIVE MotoGP | GP Misano 2022 in DIRETTA | Vinales al comando della FP1! 3° Quartararo e 5° Bagnaia

(Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: POS # RIDER GAP 1 12 M. VIÑALES 1:32.706 2 51 M. PIRRO +0.182 3 20 F.+0.262 4 43 J. MILLER +0.349 5 42 A. RINS +0.370 6 63 F.+0.450 7 5 J. ZARCO +0.508 8 73 A. MARQUEZ +0.574 9 30 T. NAKAGAMI +0.608 10 72 M. BEZZECCHI +0.668 10.27si porta in testa con il tempo di 1:32.706 a precedere di 0.182 Pirro e di 0.262 Quartaro. 10.25entra ai box, mentresi porta in terza posizione a 0.104 dalla vetta. 10.23 Abbassa ancora il suo riferimento Pecco, ma rimane quinto a 0.268, perdendo molto nel t-4. 10.22 Migliorache ...

10.16 Grandissimo run di Quartararo, mentre Bagnaia è tornato ai box e ora rientrato per sistemare alcune cose sulla moto. E' quinto il piemontese della Ducati a 0.339 dalla vetta. 10.14 Quartararo ...Aggiornamenti minuto per minuto - La cronaca live della prima sessione di prove libere della MotoGP a Misano, tracciato che ospita la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 ...