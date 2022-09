LIVE Fognini-Nadal 6-2 4-6 2-6 1-6, US Open 2022 in DIRETTA: l’azzurro dura un set e mezzo. Avanza il numero 2 del seeding (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6:39 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Fognini-Nadal. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una cordiale buona giornata. 6:38 Match che per un set e mezzo ha visto Fognini assoluto protagonista, con Nadal incapace di rispondere alle precisi accelerazioni dell’azzurro. Sul 4-2 del secondo set si è però spenta la luce, ed il mancino iberico ha iniziato man mano a trovare le sue solite trame. Troppi ed in situazioni scomode i doppi falli del ligure, ben 9. Fognini che con la seconda palla si è aggiudicato solamente il 37% di punti. RAFAEL Nadal b. FABIO Fognini 2-6 6-4 6-2 6-1. Termina con ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6:39 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una cordiale buona giornata. 6:38 Match che per un set eha vistoassoluto protagonista, conincapace di rispondere alle precisi accelerazioni del. Sul 4-2 del secondo set si è però spenta la luce, ed il mancino iberico ha iniziato man mano a trovare le sue solite trame. Troppi ed in situazioni scomode i doppi falli del ligure, ben 9.che con la seconda palla si è aggiudicato solamente il 37% di punti. RAFAELb. FABIO2-6 6-4 6-2 6-1. Termina con ...

