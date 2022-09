Letta “M5S è il partito di Grillo, no a sinistra a targhe alterne” (Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non ci si inventa progressisti. Parlano le storie personali”. Lo dice il Segretario del Pd, Enrico Letta, intervistato da Il Messaggero. “Il M5S è il partito di Grillo, quello che per anni ha detto che destra e sinistra sono uguali. Io dico – prosegue Letta – no, non sono uguali. Non esiste la sinistra a targhe alterne. La cultura politica, la linearità dei percorsi di vita, le grandi scelte valoriali contano e continueranno sempre a contare, per fortuna”. Sulla possibilità, se ci fossero le possibilità, di fare parte di un nuovo governo di larghe intese, dice: “L'Esperienza di Draghi è stata positiva e io spero che Draghi abbia ancora un ruolo di primo piano al servizio del Paese. Ma quel tipo di maggioranza è irripetribile”. Lo ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non ci si inventa progressisti. Parlano le storie personali”. Lo dice il Segretario del Pd, Enrico, intervistato da Il Messaggero. “Il M5S è ildi, quello che per anni ha detto che destra esono uguali. Io dico – prosegue– no, non sono uguali. Non esiste la. La cultura politica, la linearità dei percorsi di vita, le grandi scelte valoriali contano e continueranno sempre a contare, per fortuna”. Sulla possibilità, se ci fossero le possibilità, di fare parte di un nuovo governo di larghe intese, dice: “L'Esperienza di Draghi è stata positiva e io spero che Draghi abbia ancora un ruolo di primo piano al servizio del Paese. Ma quel tipo di maggioranza è irripetribile”. Lo ha ...

CarloCalenda : Salvini non è nel PPE e io sono in @RenewEurope (liberali). Titoli stravaganti per provare a far credere ai lettori… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Conte: “L’elettore di sinistra voti M5s, Letta incomprensibile”. Il segretario Pd: “25/9 dat… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Letta “M5S è il partito di Grillo, no a sinistra a targhe alterne” - - Italpress : regionepuglia Letta “M5S è il partito di Grillo, no a sinistra a targhe alterne” - ItaliaNotizie24 : Letta “M5S è il partito di Grillo, no a sinistra a targhe alterne” -