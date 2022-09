ISDE | Day5 | l' Italia arriva al gran finale con un piede sul podio

La Gazzetta dello Sport

Da evidenziare oggi, venerdì 2 settembre, la stratosferica prova di Andrea Verona , vincitore dell'assoluta per 4 centesimi sullo spagnolo Josep Garcia. La sfida tra i due talenti ha caratterizzato la ...Da evidenziare oggi, venerdì 2 settembre, la stratosferica prova di Andrea Verona , vincitore dell'assoluta per 4 centesimi sullo spagnolo Josep Garcia. La sfida tra i due talenti ha caratterizzato la ... Six Days Enduro: inglesi a un passo dal trionfo, Verona da Assoluta. Italia Junior in gestione Ultimi chilometri di gara, domani sabato 3 settembre, per i piloti della Maglia Azzurra FMI Enduro. A pochi metri dal paddock della Sei Giorni andrà in scena la tradizionale manche di cross al termine ...I dieci piloti Maglia Azzurra sono a Le Puy en Velay, Francia, dove il 29 agosto scatterà la Sei Giorni di Enduro. Arrivano da campioni in carica nel Trofeo e nel Trofeo Junior ...