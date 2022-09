I 12 oligarchi e manager russi morti in modo misterioso dall’inizio della guerra

(Di venerdì 2 settembre 2022) Putin batte Agatha Christie? Dieci piccoli indiani è il libro con cui la scrittrice inglese, vendendo 110 milioni di copie, batté ogni record di vendite, raccontando la storia di 10 ospiti di una villa in un’isola del Devon che muoiono uno a uno secondo i tempi e le modalità di una macabra filastrocca. Invece, sono già 12 glichedell’anno sonoin. Numero a parte, ci sono almeno quattro importanti differenze. La prima è che lo scenario non è una isoletta senza comunicazioni, ma l’intera Europa e pure gli Usa. Un’altra è che il ritmo che scandisce i decessi non è una canzoncina, ma quello delle notiziein Ucraina. Una terza che, mentre nei Dieci piccoli indiani il ...

Nei mesi scorsi alcuni toped exdi aziende russe erano stati trovati morti. Tra questi, Vladislav Avayev, 51enne ex consigliere del Cremlino ed ex vicepresidente della Gazprombank, ...Tra loro, quattrodi imprese legate a Gazprom, il gigante statale del gas, e un ex ... Una presa di posizione che non rappresenta un caso isolato tra i ricchissimiche hanno prosperato ...Nuova, misteriosa tragedia nel mondo imprenditoriale russo. Ravil Maganov, presidente del consiglio di amministrazione della Lukoil, prima azienda petrolifera del Paese, un impero con 100.000 dipenden ...Maganov è l'ultimo di una serie di top manager russi deceduti in circostanze misteriose. Sono alcune delle cause delle morti sospette di oligarchi russi negli ultimi… Leggi ...