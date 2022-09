Giuseppina uccisa per strada dall’ex a colpi di fucile | aveva 48 anni L’uomo trovato morto

(Di venerdì 2 settembre 2022) Tragedia dopo la fine della relazione. Un altro atroce caso di femminicidio segna le pagine di cronaca nera in Italia. La vittima, una donna di 48e mamma di due figli, vieneper mano dell’ex compagno che non è riuscito ad accettare che il loro amore potesse finire.Fumarolaa 48. La tragedia è avvenuta a Villa Castelli, in Puglia. Il nome dell’assassino, Vito Sussa, 52, che poco dopo aver posto fine alla vita dell’ex compagna, ha deciso di suicidarsi, impiccandosi in un garage poco distante.Fumarolaa 48. Il suo assassino si è impiccato Nonostante sia ancora difficile ricostruire con esattezza la dinamica del femmicidio, pare che...

Funerali di Giuseppina Fumarola alle 17 in San Vincenzo de Paoli. La 47enne di Villa Castelli è stata uccisa ieri mattina a pochi metri dal posto di lavoro, un'azienda tessile.