Fabio Roscani: “Ecco cosa Giorgia si aspetta da noi della generazione Atreju” (Di venerdì 2 settembre 2022) Altro che le mancette Enrico Letta. I giovani di Fratelli d’Italia vogliono lavoro. Lo dice a chiare lettere Fabio Roscani, che guida la cordata “green”. 32 anni, capolista alla Camera per il collegio plurinominale dell’Abruzzo. «Militanza, coerenza ed onestà al servizio dell’Italia: senza passare per piattaforme Rousseau, quote o raccomandazioni», dice. Pronto, dunque, a fare la sua parte assieme “ai fratelli maggiori” del partito. Viene dalla famosa generazione Atreju, la “cantera” di FdI. Lui insieme ai tanti giovani presenti nelle liste del partito della Meloni è pronto alla sfida. Roscani: “Ecco cosa si aspetta Giorgia da noi” «Giorgia da noi si aspetta una classe dirigente ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 settembre 2022) Altro che le mancette Enrico Letta. I giovani di Fratelli d’Italia vogliono lavoro. Lo dice a chiare lettere, che guida la cordata “green”. 32 anni, capolista alla Camera per il collegio plurinominale dell’Abruzzo. «Militanza, coerenza ed onestà al servizio dell’Italia: senza passare per piattaforme Rousseau, quote o raccomandazioni», dice. Pronto, dunque, a fare la sua parte assieme “ai fratelli maggiori” del partito. Viene dalla famosa, la “cantera” di FdI. Lui insieme ai tanti giovani presenti nelle liste del partitoMeloni è pronto alla sfida.: “sida noi” «da noi siuna classe dirigente ...

SecolodItalia1 : Fabio Roscani: “Ecco cosa Giorgia si aspetta da noi della generazione Atreju” - UBrignone : RT @FraDiGiuseppe: Oggi con Fabio Roscani, nostro presidente di Gioventù Nazionale e candidato alla Camera per le prossime elezioni in rapp… - colinjarrett587 : RT @FraDiGiuseppe: Oggi con Fabio Roscani, nostro presidente di Gioventù Nazionale e candidato alla Camera per le prossime elezioni in rapp… - VincentP56 : RT @FraDiGiuseppe: Oggi con Fabio Roscani, nostro presidente di Gioventù Nazionale e candidato alla Camera per le prossime elezioni in rapp… - cardella42 : RT @FraDiGiuseppe: Oggi con Fabio Roscani, nostro presidente di Gioventù Nazionale e candidato alla Camera per le prossime elezioni in rapp… -