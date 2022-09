F1 GP Olanda 2022, prove libere 2: risultati e classifica, Leclerc miglior tempo davanti a Sainz (Di venerdì 2 settembre 2022) I risultati e la classifica delle prove libere 2 del Gran Premio di Olanda di F1, chiuse al comando da Charles Leclerc che fa registrare il miglior tempo in 1.12.345. Alle sue spalle troviamo il compagno Carlos Sainz, bene la Mercedes in terza posizione con Hamilton e quinta con Russell, in grande difficoltà invece la Red Bull con Max Verstappen (fermo in FP1 per problemi al cambio) solo ottavo e Sergio Perez dodicesimo. Nella parte finale delle FP2, iniziate quindici minuti dopo per via delle bandiere rosse in F2 poco prima, tutti i team hanno effettuato simulazioni passo gara e qui il team austriaco è stato fenomenale con il leader del Mondiale sull’1.16.0. risultati prove libere ... Leggi su sportface (Di venerdì 2 settembre 2022) Ie ladelle2 del Gran Premio didi F1, chiuse al comando da Charlesche fa registrare ilin 1.12.345. Alle sue spalle troviamo il compagno Carlos, bene la Mercedes in terza posizione con Hamilton e quinta con Russell, in grande difficoltà invece la Red Bull con Max Verstappen (fermo in FP1 per problemi al cambio) solo ottavo e Sergio Perez dodicesimo. Nella parte finale delle FP2, iniziate quindici minuti dopo per via delle bandiere rosse in F2 poco prima, tutti i team hanno effettuato simulazioni passo gara e qui il team austriaco è stato fenomenale con il leader del Mondiale sull’1.16.0....

