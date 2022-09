Ettore Rosato (IV) a Casoria: “RDC non aiuta i lavoratori” (Di venerdì 2 settembre 2022) Fa tappa a Casoria la campagna elettorale dell’attuale vice presidente della camera e presidente nazionale di Italia Viva Ettore Rosato. Qui, ha presentato alla stampa due dei candidati del terzo polo, nato dall’alleanza tra azione e Italia viva, nell’area nord di Napoli: Marianna Riccardi, attualmente assessora a Casoria, e Pasquale del Prete, consigliere comunale di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 2 settembre 2022) Fa tappa ala campagna elettorale dell’attuale vice presidente della camera e presidente nazionale di Italia Viva. Qui, ha presentato alla stampa due dei candidati del terzo polo, nato dall’alleanza tra azione e Italia viva, nell’area nord di Napoli: Marianna Riccardi, attualmente assessora a, e Pasquale del Prete, consigliere comunale di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ettore_Rosato : Leggo che #Conte prova ad attaccarci parlando di metodo #Draghi come 'agenda priva di contenuti' e 'insidie per la… - Ettore_Rosato : Votare per noi significa votare per chi ha in mente la miglior soluzione per il Paese. Ovvero quella di far continu… - Ettore_Rosato : Serata di bella politica con tanti simpatizzanti e dirigenti ieri a #Terzigno. Obiettivi nazionali e temi locali m… - Frank196018 : @semanthide3 @Ettore_Rosato @metropolis_web Certo che si... perché andranno con il cdx. - JavChet : @Ettore_Rosato @metropolis_web ciao, fai pubblicità? Voglio che tu promuova il mio progetto e ti pagherò -