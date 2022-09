Elche | UFFICIALE | arriva Nicolás Fernández

Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Federico #Fernandez è un nuovo giocatore dell'#Elche Contratto annuale per il centrale classe '89 ??… - tcm24com : Ufficiale: L'ex Napoli Federico Fernandez è un nuovo giocatore dell'Elche #Napoli # FedericoFernandez - Domenic36396232 : ? UFFICIALE ? Johan #Mojica è un nuovo giocatore del #Villareal 5,5mln all'#Elche Contratto quadriennale per l'ex… - DIRETTADCM : ??UFFICIALE ?? Johan #Mojica è un nuovo giocatore del #Villarreal! ?? Nelle casse dell’Elche 5.5 milioni di euro. ?? C… - sportli26181512 : Villarreal, UFFICIALE: preso l'ex Atalanta Mojica: Johan Mojica è un nuovo giocatore del Villarreal: ufficiale l'ar… -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Johan Mojica è un nuovo giocatore del Villarreal :l'arrivo dall'dell'esterno mancino, passato anche in Italia con la maglia dell'Atalanta.... a domicilio, l'con la rete di Mendez. La squadra di allenata da Alguacil al momento ha 6 ... in questo caso semplicemente collegandosi con il sitodella piattaforma. Dopo il fischio ... UFFICIALE: Elche, la sinistra si rinforza con Lautaro Blanco. Rimane a Rosario fino al 2023 L'ex Atalanta Johan Mojica è l'ultimo colpo di questa finestra di mercato estiva del Villarreal: arriva a titolo definitivo dall'Elche ...Fabian Ruiz lascia il Napoli e vola al PSG a titolo definitivo. L'annuncio sui canali ufficiali del club francese ...