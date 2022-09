Crisi energetica, Ue verso il tetto ai prezzi. Medvedev: “Non ci sarà più gas russo in Europa” (Di venerdì 2 settembre 2022) “Se verrà stabilito un tetto massimo al prezzo del gas russo, la Russia smetterà di esportare gas in Europa”. Lo ha dichiarato su Telegram l’ex presidente della Russia Dmitri Medvedev, che torna a minacciare l’Unione Europea. L’ex delfino di Putin, che ha assunto sempre più le vesti del falco dopo l’invasione dell’Ucraina lanciata il 24 febbraio scorso, ha risposto all’apertura della presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, sulla proposta di un tetto al prezzo del gas. “Quello che è successo al petrolio accadrà al gas. Semplicemente non ci sarà più gas russo in Europa”, ha detto Medvedev, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Interfax. “Sono della ferma convinzione che è tempo di un ... Leggi su tpi (Di venerdì 2 settembre 2022) “Se verrà stabilito unmassimo al prezzo del gas, la Russia smetterà di esportare gas in”. Lo ha dichiarato su Telegram l’ex presidente della Russia Dmitri, che torna a minacciare l’Unione Europea. L’ex delfino di Putin, che ha assunto sempre più le vesti del falco dopo l’invasione dell’Ucraina lanciata il 24 febbraio scorso, ha risposto all’apertura della presidente della commissione europea, Ursula von der Leyen, sulla proposta di unal prezzo del gas. “Quello che è successo al petrolio accadrà al gas. Semplicemente non cipiù gasin”, ha detto, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa russa Interfax. “Sono della ferma convinzione che è tempo di un ...

