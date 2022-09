Cittadinanza onoraria di Pescara a Jiulian Assage

(Di venerdì 2 settembre 2022)- Julian Assange sarà un cittadino didopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale dell'ordine del giorno presentato dal Movimento 5 Stelle. "Abbiamo accolto con grande soddisfazione l'esito di questo voto - commenta il consigliere M5S Paolo Sola, primo firmatario della proposta - con cui anchesi unisce al coro di chi, in tutto il mondo, ribadisce la difesa del diritto alla libertà di stampa di cui Julian Assange, con la sua vicenda umana, rappresenta ormai un simbolo". Il giornalista, attivista e fondatore del sito WikiLeaks era salito agli onori della cronaca internazionale nel 2010 per aver rivelato documenti statunitensi che dimostravano abusi, violenze e crimini di guerra delle forze armate americane durante i conflitti in Afghanistan e Iraq. Rivelazioni che gli erano costate l'arresto da parte ...

