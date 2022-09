Catania | partorisce una bimba con l’utero trapiantato | è la prima volta in Italia

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 2 settembre 2022) Aper lain, e per la sesta al mondo, una donna che ha subito un trapianto di utero ha partorito un figlio. È infatti nata, all’ospedale Cannizzaro di, Alessandra. Laè figlia della donna che ha ricevuto il primo trapianto di utero mai realizzato nel nostro Paese. Si tratta del primo parto di questo tipo in. A livello mondiale è il sesto caso al mondo di gravidanza portata a termine con successo dopo un trapianto da donatrice deceduta. I medici hanno sottoposto la signora a un parto cesareo a causa di attacchi febbrili da positività al Covid, riporta l’agenzia di stampa Ansa. La bambina è nata prematura alla 34ª settimana di gravidanza e pesa 1,7 chilogrammi. Foto AnsaLa mamma ha potuto vedere la piccola soltanto in ...