Bambina di 3 anni si sveglia al suo funerale, la portano subito in ospedale ma muore di nuovo – riposa in pace (Di venerdì 2 settembre 2022) A volte capita di sentir parlare di persone che si sono risvegliate dalla morte, ma queste storie vengono liquidate come leggende metropolitane. Ma la storia di ciò che è avvenuto a questa Bambina di 3 anni e alla sua famiglia, ha riunito tutti gli incubi in una volta sola. Il 17 agosto, Camila Roxana Martinez Mendoza, 3 anni, aveva mal di stomaco, vomito e febbre. Sua madre Mary Jane Mendoza era preoccupata, e ha deciso di portare la sua Bambina dal medico. Ha portato la piccola da un pediatra della sua città, Villa de Ramos. Secondo il medico, il caso era grave e la piccola aveva bisogno di un parere più esperto, quindi ha consigliato alla mamma di portare la Bambina nello stato centrale del Messico di San Luis Potosì. Lì, la donna si è recata ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 2 settembre 2022) A volte capita di sentir parlare di persone che si sono rite dalla morte, ma queste storie vengono liquidate come leggende metropolitane. Ma la storia di ciò che è avvenuto a questadi 3e alla sua famiglia, ha riunito tutti gli incubi in una volta sola. Il 17 agosto, Camila Roxana Martinez Mendoza, 3, aveva mal di stomaco, vomito e febbre. Sua madre Mary Jane Mendoza era preoccupata, e ha deciso di portare la suadal medico. Ha portato la piccola da un pediatra della sua città, Villa de Ramos. Secondo il medico, il caso era grave e la piccola aveva bisogno di un parere più esperto, quindi ha consigliato alla mamma di portare lanello stato centrale del Messico di San Luis Potosì. Lì, la donna si è recata ...

AntoninoVecchi8 : RT @Korovamilkbar76: Oggi avremmo festeggiato i tuoi cinquant’anni, tu, io e la nostra bambina… Tanti cari auguri, Amore mio, ovunque tu si… - gaia_tv19 : RT @spillailgossip: 5 uomini hanno stuprato una bambina di 11 anni in kosovo lei stava semplicemente andando a giocare al parco e questi m… - Dr4couis : @targarvdylan Ma anche la voce di Alicent???? Ok che ha tipo 15 anni ma è troppo da bambina ti prego - MariannaPrato : RT @spillailgossip: 5 uomini hanno stuprato una bambina di 11 anni in kosovo lei stava semplicemente andando a giocare al parco e questi m… - Biancanevermind : @aliceinroma Il fatto che vogliano farli passare come le menti delle società mi ammazza, vogliono convincerci che u… -