Attacchi informatici | è allerta per l’impennata dei casi di violazioni della privacy

(Di venerdì 2 settembre 2022), èperdeiverificatisi con il lockdown. Lesono cresciute del 37% A partire dal primo lockdown è stato registrato un aumento esponenziale degli. Il motivo potrebbe essere collegato all’esigenza da parte degli utenti di navigare molto tempo in rete. Secondo quanto riportato dal Sole24Ore “l’emergenza Covid-19 in Italia ha influito pesantemente anche sulla sicurezza informatica”. i dati sull’aumento di tale fenomeno sono stati pubblicati nel primo rapporto sulle minacce informatiche nel 2020 in Italia dell’Osservatorio sulla Cybersecurity di Exprivia, secondo cui da gennaio ad aprile sono raddoppiati di mese in mese il totale di ...

ilGiornale.it

Da un nuovo report del Capgemini Research Institute emerge che il 51% delle imprese manifatturiere ritiene che il numero dialle smart factory sia destinato ad aumentare nei prossimi 12 mesi, ma, nonostante ciò, quasi la metà (47%) afferma che la cybersecurity in ambito smart factory non sia una ... Attacchi informatici, un'emergenza sottovalutata - ilGiornale.it A margine del Forum di The European House Ambrosetti a Cernobbio, parla il presidente e ceo di Hewlett Packard Enterprise Italia. "Il PNRR è ...