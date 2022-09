A Salerno arrivano gli iQFOiL, si vola a 50 km/h (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Sfrecciano a 26.2 nodi (50 km/h) nel golfo di Salerno con le tavole che si alzano sull’onda per regalare spettacolo puro al largo di porto Masuccio. E’ il momento degli iQFOiL ai campionati giovanili di Salerno, la nuovissima classe che sarà protagonista alle prossime olimpiadi di Parigi 2024, e che non ha deluso le attese. Sei prove, ventidue partenze, quattro prove su percorso slalom, le ultime due su percorso course racing. Dopo una giornata di stop causa assenza di vento, Salerno bacia Techno 293, iQFOiL , Optimist e ILCA con una giornata che regala le condizioni migliori di questa settimana. “Fa un certo effetto vedere il golfo della mia città pieno di puntini bianchi – afferma Egon Vigna allenatore della squadra olimpica femminile ILCA – ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Sfrecciano a 26.2 nodi (50 km/h) nel golfo dicon le tavole che si alzano sull’onda per regalare spettacolo puro al largo di porto Masuccio. E’ il momento degliai campionati giovanili di, la nuovissima classe che sarà protagonista alle prossime olimpiadi di Parigi 2024, e che non ha deluso le attese. Sei prove, ventidue partenze, quattro prove su percorso slalom, le ultime due su percorso course racing. Dopo una giornata di stop causa assenza di vento,bacia Techno 293,, Optimist e ILCA con una giornata che regala le condizioni migliori di questa settimana. “Fa un certo effetto vedere il golfo della mia città pieno di puntini bianchi – afferma Egon Vigna allenatore della squadra olimpica femminile ILCA – ...

schmlzer__s : @Uther_Raffaele Ma questo non cambia che la mozzarella più buona è quella di Cancello. Un po' come i pomodori, tutt… - ottopagine : Salerno, tensione in centro: giovane dà in escandescenza, arrivano i carabinieri #Salerno - salernotoday : Dà in escandescenza sul Corso di Salerno: arrivano i carabinieri - bandismo : 'A Napoli il pubblico dietro le panchine non offende l'allenatore'. Ci credo, tra le panchine e gli spalti c'è la S… - AgenPolitica : SALERNO. ARRIVANO I CENTRISTI: NEI PROSSIMI GIORNI IN CITTA’ GIOVANNI TOTI E GAETANO QUAGLIARIELLO -