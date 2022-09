Us Open, il caso dello strano odore in campo. Kyrgios protesta: “Ma questa è marijuana” (Di giovedì 1 settembre 2022) Nick Kyrgios riesce sempre a stupire, anche quando si tratta di olfatto. L’australiano ha battuto Benjamin Bonzi nel secondo turno degli Us Open in corso a New York, concentrando ancora una volta su di sé tutti i riflettori. Il solito show per i colpi, le solite (e fastidiose) conversazioni con il suo angolo e con il pubblico durante il match. Ma questa volta Kyrgios ha deciso di protestare non per una decisione arbitrale, bensì per uno strano odore che a suo dire ha iniziato ad avvertirsi all’interno dello stadio Louis Armstrong: “Ma questa è marijuana, puoi ricordare che non si fa?”, ha sbottato Kyrgios contro il direttore di gare, Jaume Campistol. La protesta dell’australiano è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 settembre 2022) Nickriesce sempre a stupire, anche quando si tratta di olfatto. L’australiano ha battuto Benjamin Bonzi nel secondo turno degli Usin corso a New York, concentrando ancora una volta su di sé tutti i riflettori. Il solito show per i colpi, le solite (e fastidiose) conversazioni con il suo angolo e con il pubblico durante il match. Mavoltaha deciso dire non per una decisione arbitrale, bensì per unoche a suo dire ha iniziato ad avvertirsi all’internostadio Louis Armstrong: “Ma, puoi ricordare che non si fa?”, ha sbottatocontro il direttore di gare, Jaume Campistol. Ladell’australiano è ...

