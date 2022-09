Us Open 2022, Kyrgios litiga con il pubblico: “Qualcuno fuma marijuana” (Di giovedì 1 settembre 2022) Nick Kyrgios senza pace. L’esuberante tennista australiano, noto per i suo scatti teatrali spesso eccessivi, è protagonista anche agli Us Open 2022, in cui nel corso del match contro Bonzi ha dato vita ad un battibecco con il pubblico. Motivo? Il presunto odore di marijuana che proveniva dagli spalti. “Se fosse odore di cibo, non mi lamenterei, ma è marijuana! Quando un atleta ha l’asma, ovviamente non è l’ideale”, le sue parole rivolte al giudice di sedia Jaume Campistol, che ha quindi dovuto invitare i presenti ad evitare di fumare per non disturbare gli atleti in campo. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Nicksenza pace. L’esuberante tennista australiano, noto per i suo scatti teatrali spesso eccessivi, è protagonista anche agli Us, in cui nel corso del match contro Bonzi ha dato vita ad un battibecco con il. Motivo? Il presunto odore diche proveniva dagli spalti. “Se fosse odore di cibo, non mi lamenterei, ma è! Quando un atleta ha l’asma, ovviamente non è l’ideale”, le sue parole rivolte al giudice di sedia Jaume Campistol, che ha quindi dovuto invitare i presenti ad evitare dire per non disturbare gli atleti in campo. SportFace.

DavidPuente : No! A Lampedusa non sono sbarcati 83 mila migranti con il reddito di cittadinanza - DavidPuente : No! Il PD di Enrico Letta non ha presentato una proposta di legge per legalizzare la pedofilia - DavidPuente : Il falso sondaggio elettorale con il M5s primo partito - News24Italy : #Us Open 2022, Serena Williams al terzo turno: battuta Kontaveit - Dome689 : RT @Open_gol: Con lui ai domiciliari anche l’assessore ai lavori pubblici del comune e quello alla manutenzione di Cosenza -