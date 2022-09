Uomini e Donne, ex dama del trono over afferma: “Sento Riccardo Guarnieri” (Di giovedì 1 settembre 2022) A sorpresa, una ex dama del trono over di Uomini e Donne ha rivelato di sentire Riccardo Guarnieri: stiamo parlando di Veronica Ursida, che in trasmissione ha frequentato per un po’ Armando Incarnato e che è uscita una volta anche con lo stesso Riccardo. “Siamo rimasti in contatto” ha confessato candidamente la donna, “dovremmo prenderci un caffè quando scenderò in Puglia”. Chissà se alla redazione farà piacere, visto che Veronica non fa parte del parterre e in teoria potrebbe esserci sotto qualcosa, più di una semplice amicizia social. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Uomini e Donne news, tutto sui nuovi tronisti Federico D. e Federico N. ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 1 settembre 2022) A sorpresa, una exdeldiha rivelato di sentire: stiamo parlando di Veronica Ursida, che in trasmissione ha frequentato per un po’ Armando Incarnato e che è uscita una volta anche con lo stesso. “Siamo rimasti in contatto” ha confessato candidamente la donna, “dovremmo prenderci un caffè quando scenderò in Puglia”. Chissà se alla redazione farà piacere, visto che Veronica non fa parte del parterre e in teoria potrebbe esserci sotto qualcosa, più di una semplice amicizia social. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…news, tutto sui nuovi tronisti Federico D. e Federico N. ...

