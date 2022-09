Tutto sull'abito «realizzato per l'addio di una supernova». Non un semplice vestito, ma un riassunto di quello che è diventata la tennista più famosa di sempre. (Di giovedì 1 settembre 2022) «Lunedì, quando Serena Williams scenderà sul cemento degli US Open per quello che potrebbe essere il suo ultimo torneo, lo farà con un vestitino nero (da tennis). Ha le maniche lunghe e trasparenti e una gonna a sei strati. Uno strato per ogni titolo che ha vinto agli US Open. E un corpetto scintillante, tempestato come una galassia di stelle». È iniziata così, tra le pagine di NewYork Times a cura della penna sagace di Vanessa Friedman, la lunga disquisizione di queste ultime ore a proposito dell’abito Nike indossato da Serena Williams agli US Open 2022. Non un semplice vestito. Per più di un motivo, a partire dal primo: è un abito realizzato per l’addio di una supernova. O, per dirla come Friedman, «è appropriato, per molte motivazioni. Se state ... Leggi su amica (Di giovedì 1 settembre 2022) «Lunedì, quando Serena Williams scenderà sul cemento degli US Open perche potrebbe essere il suo ultimo torneo, lo farà con un vestitino nero (da tennis). Ha le maniche lunghe e trasparenti e una gonna a sei strati. Uno strato per ogni titolo che ha vinto agli US Open. E un corpetto scintillante, tempestato come una galassia di stelle». È iniziata così, tra le pagine di NewYork Times a cura della penna sagace di Vanessa Friedman, la lunga disquisizione di queste ultime ore a proposito dell’Nike indossato da Serena Williams agli US Open 2022. Non un. Per più di un motivo, a partire dal primo: è unper l’di una. O, per dirla come Friedman, «è appropriato, per molte motivazioni. Se state ...

