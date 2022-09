Traffico Roma del 01-09-2022 ore 14:30 (Di giovedì 1 settembre 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla tangenziale est ancora code causate da un incidente direzione San Giovanni tra la Tiburtina e lo svincolo per il tratto Urbano della A24 per Teramo Di conseguenza si sono formate code anche per chi dal tratto Urbano della A24 deve mettersi in tangenziale a partire da maggio incidenti con difficoltà di transito in via Trionfale altezza via della Stazione di Monte Mario e poi in via Appia Nuova nei pressi di largo dei Colli Albani regolare il Traffico sulle altre strade della capitale nulla da segnalare al momento anche sul raccordo anulare per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito Roma.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 1 settembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla tangenziale est ancora code causate da un incidente direzione San Giovanni tra la Tiburtina e lo svincolo per il tratto Urbano della A24 per Teramo Di conseguenza si sono formate code anche per chi dal tratto Urbano della A24 deve mettersi in tangenziale a partire da maggio incidenti con difficoltà di transito in via Trionfale altezza via della Stazione di Monte Mario e poi in via Appia Nuova nei pressi di largo dei Colli Albani regolare ilsulle altre strade della capitale nulla da segnalare al momento anche sul raccordo anulare per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione ...

