Re Jordi sta per abdicare . Dopo i due titoli consecutivi nel 2020 e nel 2021 infatti Jordipasserà questo weekend lo scettro di campione di categoria, dopo una stagione dove la fortuna non lo ha certamente supportato. Il brutto infortunio di Le Mans " con Niccolò Canepa e Xavi Fores ...... 33 presenze nella Nazionale maggiore e 4 scudetti vinti con lanel campionato a 11: "Per ... Sarà una partita difficile " conclude Sandy - ma noipensare al nostro gioco e mettere in ... Torres: “Dobbiamo essere d'esempio: ad Aegerter andava sospesa la licenza” Il campione uscente: "Ha fatto una sceneggiata che un pilota non può permettersi: avrebbero dovuto annullare la sua licenza fino a fine anno" ...“Ci manca un tassello e poi la rosa sarà al completo” ha dichiarato il tecnico Alfonso Greco dopo l'amichevole ad Arzachena finita 1-1. Il riferimento è all'attaccante. Qualche nome sul taccuino del d ...