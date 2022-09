(Di giovedì 1 settembre 2022) Gli alimenti non sono caratterizzati solo dalla loro composizione e qualità, ma anche dal grado di lavorazione a cui sono sottoposti. Quest’ultimo elemento risulta cruciale per conoscere il reale effetto del cibo sulla salute, e la sua indicazione sulle etichette aiuterebbe i consumatori a scegliere con maggiore consapevolezza. Sono i risultati di unoitaliano realizzato dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione deldi Pozzilli (Isernia) in collaborazione con l’Università dell’Insubria di Varese e Como, l’Università di Catania e Mediterranea Cardiocentro di Napoli. Pubblicata sulla prestigiosa rivista British Medical Journal, che le ha dedicato anche un editoriale, la ricerca ha indagato quale aspetto dell’alimentazione definisca meglio il rischio di mortalità. I ricercatori hanno monitorato per 12 ...

Studio del Neuromed: L'etichetta nutrizionale Inutile se non si riduce il consumo di cibi ultra-processati - Ildenaro.it