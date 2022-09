Smart working, si cambia ancora: «Ora una legge quadro sul lavoro agile» (Di giovedì 1 settembre 2022) La misura. Scattata la sottoscrizione di accordi individuali tra azienda e ogni lavoratore. Razzino (Consulenti del lavoro): «Va bene la semplificazione, ma tempi troppo ristretti». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 1 settembre 2022) La misura. Scattata la sottoscrizione di accordi individuali tra azienda e ogni lavoratore. Razzino (Consulenti del): «Va bene la semplificazione, ma tempi troppo ristretti».

danieleviotti : Oggi finisce lo smart working, domani tutti in ufficio. Tra un mese arriveranno bollette di luce e tra due del gas… - Agenzia_Ansa : Da oggi cambia lo smart work, mentre il governo lavora a una proroga per i fragili e i genitori con figli piccoli.… - DadoneFabiana : Il Re è nudo e non erano i (pochi) fannulloni il problema della #PA ma i (molti) politici e sindacalisti che lavora… - FreelanceNetIT1 : RT @inCOWORK_ing: #Smartworking, da settembre si cambia ma per adeguarsi c’è tempo fino al 1° novembre ????? - andrea_lenti : @Yon_Yonson71 Ti consiglio lo smart working. Da una località segreta. Non dormire due notti nello stesso letto. ?? -