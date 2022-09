glooit : Serie A: Chiffi arbitrerà il derby di Milano leggi su Gloo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Milan-Inter sarà diretta da Chiffi, Fiorentina-Juventus affidata a Doveri - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Milan-Inter sarà diretta da Chiffi, Fiorentina-Juventus affidata a Doveri - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Milan-Inter sarà diretta da Chiffi, Fiorentina-Juventus affidata a Doveri - napolimagazine : SERIE A - Milan-Inter sarà diretta da Chiffi, Fiorentina-Juventus affidata a Doveri -

Daniele Doveri per Fiorentina-Juve, Daniele Chiffi per Milan-Inter e Simone Sozza per Lazio-Napoli: sono gli arbitri designati per i tre anticipi della quinta giornata di campionato di Serie A, tutti in programma sabato prossimo, 3 settembre. Sarà Daniele Chiffi della sezione di Padova a dirigere il derby tra Milan e Inter, match valido per la quinta giornata di Serie A in programma sabato alle ore 18. Gli assistenti saranno Meli e Peretti, il quarto ufficiale sarà indicato successivamente.