Rincorre il cane in fuga | viene travolto e ucciso da un' auto

(Di giovedì 1 settembre 2022) Ancora un incidente stradale in provincia di Treviso, stavolta a Cessalto, in via Cal Longa. La vittima si chiamava Nicola Baldo, 34 anni, per tutti "Nico", nato a Motta di Livenza ma residente a Cessalto: è statoda un'in...

bizcommunityit : Continua la strage sulle strade: rincorre il cane scappato, muore travolto da un'auto - bizcommunityit : Continua la strage sulle strade: rincorre il cane scappato, 30enne muore travolto da un'auto - GiancaGuarin : @AngelOne_ Nel video si apprezza Skriniar che sembra il mio cane quando rincorre la pallina - MrSpazzaneve : @greetmewithbye @anikeatable È un po' un cane che si morde la coda (o, come piace dire a me, un cammello che si rincorre le gobbe) -

TrevisoToday

Ha anche cercato di farmi capire quanto sia bello andare con ilal parco, correre con lui senza una meta, per poi sedersi, gettare una pallina rossa nel vuoto che il, l'azzanna e ...Si tratta di acqua sorgiva che siin piccole cascate sino ad arrivare a delle vasche in ... Infatti, grazie ai droni abbiamo un'idea di quanto magica sia la piscina diMalu, nel territorio ... Continua la strage sulle strade: rincorre il cane scappato, muore travolto da un'auto CESSALTO – Un uomo di 34 anni, N. B., è rimasto vittima di un incidente questa mattina intorno alle 11.30 lungo via Cal Longa, la strada che da San Stino porta a Cessalto.La notte tra il 9 e il 10 luglio non fu solo il momento dello sbarco degli Alleati in Sicilia ma anche il giorno in cui inizia la “Reconquista” dell’Europa, quella lunga rincorsa che si ... “La ...