Real Madrid, Carvajal denuncia un tentato furto in casa (Di giovedì 1 settembre 2022) Non c’è pace per i calciatori in Spagna. A pochi giorni dall’aggressione fisica subita da Aubameyang durante un furto nella propria abitazione, arriva un’altra rapina, stavolta fortunatamente solo tentata, casalinga, ai danni di Dani Carvajal. Il terzino destro del Real Madrid, infatti, come riporta El Confidencial, ha sporto denuncia dopo che all’alba di martedì mattina due malviventi armati di spranghe, catturati dalle telecamere, hanno tentato di fare irruzione nell’abitazione del giocatore spagnolo, in quel momento assente. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Non c’è pace per i calciatori in Spagna. A pochi giorni dall’aggressione fisica subita da Aubameyang durante unnella propria abitazione, arriva un’altra rapina, stavolta fortunatamente solo tentata,linga, ai danni di Dani. Il terzino destro del, infatti, come riporta El Confidencial, ha sportodopo che all’alba di martedì mattina due malviventi armati di spranghe, catturati dalle telecamere, hannodi fare irruzione nell’abitazione del giocatore spagnolo, in quel momento assente. SportFace.

Enzosempreatt : @IlPugilista L’anno passato è riuscito a far vincere Pioli e Inzaghi in Italia e col suo rifiuto ha portato il Real… - sportface2016 : #RealMadrid, #Carvajal denuncia un tentato furto in casa - spainiswhite : RT @TeamCRonaldo: Cristiano Ronaldo's stats in UCL for Real Madrid are insane.?? - carlodelosrios : @111David111 @toro_df Sono d'accordo. Fabrizio direi che il rischio di confonderci col Real Madrid non ce lo abbiam… - toro_df : @111David111 Nel ricordati che siamo il Toro e non il Real Madrid. Chi erano quelli che hai ceduto prima di esplodere nel Toro? -