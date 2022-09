Rampelli: “Giù le mani da Ita. Il governo è scaduto, deve limitarsi agli affari correnti” (Di giovedì 1 settembre 2022) Il tentato blitz del governo su Ita non va giù a Fratelli d’Italia. L’annuncio a sorpresa dell’avvio della trattativa in esclusiva con Certares, Delta, Air France-Kim (al posto di Lufthansa) non convince Fabio Rampelli. Da sempre contrario alla svendita della compagnia di bandiera. “Un governo finito, a elezioni ravvicinate, non deve fuoriuscire dal perimetro degli affari correnti”, dice il vicepresidente della Camera in una lunga intervista a Verità e affari. Ita, Rampelli: il governo si limiti agli affari correnti I paletti sono chiari e prescritti dalla Costituzione. “L’Italia é un’economia trasversale. Il trasporto aereo è uno strumento indispensabile per il nostro sistema ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 1 settembre 2022) Il tentato blitz delsu Ita non va giù a Fratelli d’Italia. L’annuncio a sorpresa dell’avvio della trattativa in esclusiva con Certares, Delta, Air France-Kim (al posto di Lufthansa) non convince Fabio. Da sempre contrario alla svendita della compagnia di bandiera. “Unfinito, a elezioni ravvicinate, nonfuoriuscire dal perimetro degli”, dice il vicepresidente della Camera in una lunga intervista a Verità e. Ita,: ilsi limitiI paletti sono chiari e prescritti dalla Costituzione. “L’Italia é un’economia trasversale. Il trasporto aereo è uno strumento indispensabile per il nostro sistema ...

