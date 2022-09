PS Plus: ecco tutti i giochi gratis in arrivo il 20 settembre (Di giovedì 1 settembre 2022) Il servizio in abbonamento di Sony scalda subjto l’atmosfera autunnale con tanti giochi gratis: ecco le novità di PS Plus del 20 settembre Se aspettaste il 20 settembre per altri motivi ne saremmo indubbiamente lusingati, ma stavolta siamo qui per parlare dei giochi gratis previsti a fine mese per gli abbonati di PS Plus. E stavolta è il caso di dire “piatto ricco, mi ci ficco”. Già sappiamo che il 6 settembre arriveranno dei titoli gratuiti per gli iscritti al servizio di base. Ora, però, i cataloghi Extra e Premium alzano il tiro, partendo da tre piccoli perle per PS5. Parliamo di Alex Kidd in Miracle World DX, di Deathloop e di Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5. I giochi ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 1 settembre 2022) Il servizio in abbonamento di Sony scalda subjto l’atmosfera autunnale con tantile novità di PSdel 20Se aspettaste il 20per altri motivi ne saremmo indubbiamente lusingati, ma stavolta siamo qui per parlare deiprevisti a fine mese per gli abbonati di PS. E stavolta è il caso di dire “piatto ricco, mi ci ficco”. Già sappiamo che il 6arriveranno dei titoli gratuiti per gli iscritti al servizio di base. Ora, però, i cataloghi Extra e Premium alzano il tiro, partendo da tre piccoli perle per PS5. Parliamo di Alex Kidd in Miracle World DX, di Deathloop e di Monster Energy Supercross: The Official Videogame 5. I...

