“Problemi di salute” Arisa | concerto annullato all’improvviso E tutti preoccupati per le sue condizioni di salute

Preoccupazione per la cantante Arisa, alla luce delle ultime notizie riguardanti alcuni suoi Problemi di salute. Si è inoltre reso necessario l'annullamento di un concerto, al quale avrebbe dovuto partecipare nella giornata di venerdì 2 settembre. La situazione non sarebbe affatto delle migliori e per questa ragione è stata presa questa drastica decisione. Ma c'è molta ansia soprattutto per la reazione assunta finora dall'artista. E i suoi fan sperano che possano esserci rassicurazioni il prima possibile. Arisa non potrà essere presente e gli spettatori dovranno farsene una ragione, visto che per questi sopraggiunti Problemi di salute non ci sarà la sua esibizione. Giorni fa al settimanale Oggi era tornata a parlare di Vito Coppola:

