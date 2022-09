Non basta una grande reazione, l’Albanova cede alla Maddalonese (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiVitulazio (Ce) – Si apre con una sconfitta di misura la stagione dell’Albanova. Al Comunale di Vitulazio i biancazzurri vengono superati per 2 a 1 dalla Maddalonese, e vedono allontanarsi le chance di qualificazione al prossimo turno di coppa Italia. LA PARTITA – Squalificati Sparano, Pontillo e Granato, Ciaramella vara il 4-3-3. Nel primo tempo il match è piuttosto tattico, con entrambe le squadre che pressano e lasciano pochi spazi alle iniziative avversarie. Nel finale di frazione l’Albanova sale di tono e va vicino al gol con Negro, il cui colpo di testa su cross di Minutella viene disinnescato da Cioce. Al minuto 43, però, la Maddalonese passa al primo tentativo: Guglielmo riceve palla da sinistra, penetra in area e batte Vivace con un preciso ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiVitulazio (Ce) – Si apre con una sconfitta di misura la stagione del. Al Comunale di Vitulazio i biancazzurri vengono superati per 2 a 1 d, e vedono allontanarsi le chance di qualificazione al prossimo turno di coppa Italia. LA PARTITA – Squalificati Sparano, Pontillo e Granato, Ciaramella vara il 4-3-3. Nel primo tempo il match è piuttosto tattico, con entrambe le squadre che pressano e lasciano pochi spazi alle iniziative avversarie. Nel finale di frazionesale di tono e va vicino al gol con Negro, il cui colpo di testa su cross di Minutella viene disinnescato da Cioce. Al minuto 43, però, lapassa al primo tentativo: Guglielmo riceve pda sinistra, penetra in area e batte Vivace con un preciso ...

