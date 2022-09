Mosca | Putin porta un mazzo di fiori rossi alla salma di Gorbaciov

aldotorchiaro : Nessun funerale pubblico. Il gelo di Mosca su #Gorbaciov è mostruoso. Devono aver ritrovato quella sua frase di die… - LaVeritaWeb : Josep? Borrell propone una missione europea per addestrare i soldati di Kiev, cosa che aumenterebbe il nostro coinv… - pietroraffa : L'Ungheria va controcorrente rispetto all'Europa e aumenta la propria dipendenza dal gas di Mosca. Gli amici di Put… - Renzo70582705 : RT @janavel7: 'Vola dal sesto piano di un ospedale di Mosca il presidente della società Lukoil, Ravil Maganov'. E dieci morti! Nella Russia… - ClaraMutsc : RT @TgLa7: A sorpresa Vladimir Putin è arrivato alla Clinica ospedaliera centrale di Mosca dove è morto martedì scorso l'ultimo leader sovi… -

A sorpresa Vladimir Putin è arrivato alla Clinica ospedaliera centrale di Mosca dove è morto martedì scorso l'ultimo leader sovietico Mikhail Gorbaciov. Una visita inaspettata, le cui immagini sono state diffuse dall'agenzia Ria Novosti. Putin ha reso omaggio alla salma di Mikhail Gorbaciov in una camera ardente allestita presso la Clinica ospedaliera centrale a Mosca. Le immagini del presidente russo che depone i fiori vicino alla bara aperta di Gorbaciov, prima di fermarsi per un minuto di raccoglimento, sono state diffuse dalla tv di Stato. Sabato le esequie, che avranno "alcuni elementi dei funerali di Stato" come la guardia d'onore.