Monza, Di Marzio: "Si prova per Shomurodov" (Di giovedì 1 settembre 2022) Monza Shomurodov- Il Monza è tornato ad allenarsi dopo la sconfitta esterna, per 3-0, contro la Roma di Mourinho. Ultime ore di mercato in casa Monza, dove i Brianzoli sono alla ricerca di altri acquisti per migliorare la propria rosa. Dopo il mancato arrivo probabile di Bakayoko e William Carvalho. I Lombardi vogliono acquistare un attaccante. Stando a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, Adriano Galliani sta trattando con la Roma per Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko è ormai ai margini del progetto tecnico-tattico di mister José Mourinho. Rappresenterebbe uno di quei profili,giovani e con grandi potenzialità, he intrigano la società brianzola. Dopo un'ottima stagione al Genoa in Serie A con 31 presenze e 8 goal, nell'estate del 2021, il classe 1995 viene prelevato dalla Roma ...

