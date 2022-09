Mls, Bernardeschi in gol: 2-2 tra Toronto e Galaxy (Di giovedì 1 settembre 2022) Federico Bernardeschi si prende la scena in casa Toronto. La squadra canadese pareggia 2-2 contro i Los Angeles Galaxy e nel tabellino c’è ancora spazio per l’ex juventino, al sesto centro in Mls. All’81’ su rigore l’azzurro aveva portato in vantaggio i suoi prima del definitivo pari di Riqui Puig, ex Barcellona, a un minuto dal 90?. In campo per tutta la gara anche Criscito e Insigne. Nella classifica della Eastern Conference Toronto resta al decimo posto con 34 punti dopo 29 gare, ancora in corsa per i play-off. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 1 settembre 2022) Federicosi prende la scena in casa. La squadra canadese pareggia 2-2 contro i Los Angelese nel tabellino c’è ancora spazio per l’ex juventino, al sesto centro in Mls. All’81’ su rigore l’azzurro aveva portato in vantaggio i suoi prima del definitivo pari di Riqui Puig, ex Barcellona, a un minuto dal 90?. In campo per tutta la gara anche Criscito e Insigne. Nella classifica della Eastern Conferenceresta al decimo posto con 34 punti dopo 29 gare, ancora in corsa per i play-off. SportFace.

