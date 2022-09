Milan | doppio colpo | Vranckx e Dest | acquisto ufficiale

(Di giovedì 1 settembre 2022) (Adnkronos) –delnell’ultimo giorno di calciomercato. Il club rossonero ha infatti depositato i contratti di Astere Sergino. Il 19enne centrocampista arriva dal Wolfsburg in prestito oneroso da 2 milioni e diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il 22enne terzino arriva dal Barcellona in prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Funweek.

Gazzetta_it : Milan, è colpo doppio: oltre a #Thiaw arriva anche #Vranckx - RaffaelloLeao : @CalcioFinanza Il doppio del Milan. Come fai a competere? Chiuderanno lo scudetto a Marzo - SempreMilanit : ?? Cessioni in casa #Milan #SempreMilan - SempreMilanit : ?? Doppio colpo #Milan #SempreMilan - RadiorossoneraF : RT @RadioRossonera: ??DEST AL MILAN! DOPPIO COLPO CON VRANCKX! | Obbligo Di Riscatto Il #Milan chiude il calciomercato con due botti! Prima… -

MilanLive.it

17:55colpo per il Cagliari Il Cagliari ha annunciato l'acquisto del difensore classe 2003 ... Abdou Diallo , 26enne difensore centrale accostato alnelle scorse settimane, si traferisce ......(2 - 0) e pareggiato in casa contro il, hanno battuto di misura l'Hellas Verona grazie alla rete di Koopmeiners in apertura di ripresa. Stesso percorso per i granata di Ivan Juric:... Milan, doppio colpo in chiusura: Pioli li aspetta Milano, 1 set. – (Adnkronos) – Doppio colpo del Milan nell’ultimo giorno di calciomercato. Il club rossonero ha infatti depositato i contratti di Aster Vranckx e Sergino Dest. Il 19enne centrocampista ...AGGIORNAMENTO ORE 18:56 - La Cremonese ha depositato il contratto di Marco Carnesecchi. Il portiere torna in grigiorosso fino al termine della stagione. AGGIORNAMENTO ORE 18:38 - L'ex Milan ...