Agenzia ANSA

Un giovane migrante, di 28 anni, di origine pakistana, portato ieri pomeriggio nel Centro per i rimpatri e per i richiedenti asilo (Cpr) di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), si è suicidato un'ora dopo il ...Citynews annuncia l'ingresso nella propria squadra di Fabrizio Gatti che dal 1° settembrea far parte della redazione di Today.it ricoprendo il ruolo di Direttore Editoriale per gli ...di... Migranti: entra al Cpr e si suicida dopo un'ora Un giovane migrante, di 28 anni, di origine pakistana, portato ieri pomeriggio nel Centro per i rimpatri e per i richiedenti asilo (Cpr) di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), si è suicidato un'ora dopo il s ...Matteo Salvini continua a usare il tema migranti come strumento per "aggredire" la campagna elettorale. Ma a che prezzo E soprattutto, sulla pelle di chi