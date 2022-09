L’urgenza politica di Matteo Salvini: tornare al governo Ma contro Giorgia pigliatutto si ripropongono i due forni (Di giovedì 1 settembre 2022) Matteo Salvini ha L’urgenza politica di tornare al governo. Se possibile (ovvero se saranno accettate le sue condizioni) con il centrodestra, ma non necessariamente. A chiarire/svelare la politica dei due forni in salsa lumbard è la querelle innescata dalle parole pronunciate da Giorgia Meloni alla kermesse di Affaritaliani.it: se le prossime elezioni vedranno l’affermazione del centrodestra e se Fratelli d’Italia risulterà essere il primo partito della coalizione, Mattarella non potrà che scegliere la sottoscritta come nuovo premier. Apriti cielo! Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 1 settembre 2022)hadial. Se possibile (ovvero se saranno accettate le sue condizioni) con il centrodestra, ma non necessariamente. A chiarire/svelare ladei duein salsa lumbard è la querelle innescata dalle parole pronunciate daMeloni alla kermesse di Affaritaliani.it: se le prossime elezioni vedranno l’affermazione del centrodestra e se Fratelli d’Italia risulterà essere il primo partito della coalizione, Mattarella non potrà che scegliere la sottoscritta come nuovo premier. Apriti cielo! Segui su affaritaliani.it

