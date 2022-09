Italia-Azerbaigian | Aliyev arrivato a P Chigi per incontro con Draghi

EAshrafzade : RT @AmbasciataAZE: Il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha partecipato all’inaugurazione del nuovo edificio dell’… - federicabuono3 : RT @AmbasciataAZE: Il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha partecipato all’inaugurazione del nuovo edificio dell’… - ItalyinBaku : RT @AmbasciataAZE: Il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha partecipato all’inaugurazione del nuovo edificio dell’… - AmbasciataAZE : Il Presidente della Repubblica dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, ha partecipato all’inaugurazione del nuovo edificio… - deca_hemmyblack : Siccome c’era già stato il trend con le regioni d’Italia voglio farlo coi paesi d’Europa così metto molte più ? che… -

Agenzia askanews

Per l'e l'"si apre una nuova pagina delle relazioni", ha sottolineato il capo di stato, che ha salutato i presenti con un italianissimo "Buongiorno"."Due anni fa, nel corso della ..."L'è il primo partner commerciale dell'", ha ricordato il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev in visita a Roma, "nel 2021 l'interscambio ha raggiunto 9,6 miliardi di euro, nei primi ... Aliyev: con Italy-Azerbaijan University nuova pagina relazioni Roma, 1 set. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica dell'Azerbaigian, Ilham Aliyev, è appena arrivato a Palazzo Chigi per incontrare il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Aliyev è ...Roma, 1 set. (askanews) - 'L'Italia è il primo partner commerciale dell'Azerbaigian', ha ricordato il presidente azerbaigiano Ilham Aliyev in ...