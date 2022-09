Inter, in arrivo Acerbi: c'è l'ok di Zhang, si lima sull'ingaggio (Di giovedì 1 settembre 2022) Francesco Acerbi si riavvicina all'Inter. L'ultimo giorno di calciomercato rischia di diventare quello utile per completare la rosa di Simone Inzaghi, che aveva chiesto proprio il 34enne per ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 1 settembre 2022) Francescosi riavvicina all'. L'ultimo giorno di calciomercato rischia di diventare quello utile per completare la rosa di Simone Inzaghi, che aveva chiesto proprio il 34enne per ...

gippu1 : Giunti all'ultimo giorno di mercato, nella settimana del derby #RedBird si presenterebbe con un nuovo arrivo che ev… - Tiarossi2 : RT @GiokerMusso: ?? #Inter-#Acerbi: dirigenza a colloquio per provare a convincere il presidente #Zhang, con #Inzaghi che continua a spinger… - Vincenzo140893 : RT @GiokerMusso: #Inter - Si sblocca #Acerbi: il difensore in arrivo dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto ?? @calciomercatoit - Nerazzurriamo22 : E che si aprono le danze per i leoni da tastiera, per intenderci quelli che oggi stanno lì a dilaniarsi per l'arriv… - tuttoatalanta : Acerbi all’Inter, ci siamo: affare sbloccato, fumata bianca in arrivo -