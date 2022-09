Incidente in A12 tra Versilia e Massa | muore bambina di 4 anni

(Di giovedì 1 settembre 2022)mortale questa mattina poco prima delle 11 sull'autostrada Genova-Rosignano. Una bimba di 4è morta nel tratto dell’A12 fra le uscite di(Lucca) e, in direzione, all'altezza del viadotto 30. Secondo le prime ricostruzioni la piccola viaggiava insieme ai genitori, di origine marocchina, e alla sorella di 10, su un'auto che, dopo essersi scontrata con un'altra vettura, si sarebbe cappottata e avrebbe preso fuoco. Lamorta nell'urto sarebbe stata sbalzata fuori dall'abitacolo. L'La madre, il padre e la sorella della vittima sono stati ricoverati in codice giallo all'ospedale Apuana di. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco. Il tratto ...

