Illazioni sui contatti di Berlusconi

"Non ho mai incontrato l'ambasciatore russo, né mai avuto conversazioni telefoniche con lui". E' quanto si legge in una nota di Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia. "Non c'è mai stata né una telefonata né un incontro tra Berlusconi e l'ambasciatore russo Razov. E' una notizia completamente inventata, ennesima dimostrazione che è partito un attacco contro Forza Italia e le altre forze del centrodestra con notizie totalmente infondate", ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani con i giornalisti fuori Montecitorio. "Mi stupisce che giornalisti, che dovrebbero essere seri e affidabili, raccontino di telefonate senza verificare, Berlusconi l'ha smentita, l'incontro non c'è mai stato. E' partita una campagna elettorale – ha aggiunto Tajani – dove si raccontano tante balle.

