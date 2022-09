Ha ammesso che sarà tra i concorrenti del Gf Vip: ormai è ufficiale (Di giovedì 1 settembre 2022) Nel corso di una sua intervista ha annunciato di essere tra i concorrenti della settima edizione del GF VIP: ormai è proprio ufficiale. Se per tanti il mese di Settembre significa un ritorno alla routine di sempre, per tanti altri significa una sola cosa: l’inizio del GF VIP! Il famoso reality di Canale 5 ritornerà L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 1 settembre 2022) Nel corso di una sua intervista ha annunciato di essere tra idella settima edizione del GF VIP:è proprio. Se per tanti il mese di Settembre significa un ritorno alla routine di sempre, per tanti altri significa una sola cosa: l’inizio del GF VIP! Il famoso reality di Canale 5 ritornerà L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Linkiesta : I dati confermano che ormai né gas né petrolio salveranno l’economia russa L’indebolimento dovuto alle sanzioni oc… - BasilicoTweet : @wazzaCN E ti parlo di scelta perché il Milan se avesse avuto Casadei, ammesso che Casadei sia così forte (non lo c… - us_basex : @OneNobody100k @ricpuglisi Tra l’altro sta stronzata la legge pure da un foglio perché è talmente grossa che non le… - Trashanza1 : @Annamar81012742 Anche qualora fosse vero (mi pare improbabile perché basterebbe portare l’accordo in procura e cre… - BaliaLuigi : @ale_dibattista @EnricoLetta Io non ho ancora capito che cazzo voterai tu Alessandro. Ammesso che vada a votare. -