Guida autonoma - Sulle strade (robotiche) di San Francisco, tra test e timori dei tassisti (Di giovedì 1 settembre 2022) Le strade di San Francisco sono sempre più popolate da tecnologia e innovazione. Dopo il video della Waymo che mostra in azione il robotaxi elettrico su base Jaguar I-Pace, è facile verificare dal vivo (come è capitato a me, in ferie proprio nella città del Golden Gate) come le vetture autonome macinino quotidianamente chilometri a suon di test. Nel traffico cittadino è davvero frequente imbattersi nei veicoli dell'azienda di Google, con a bordo un tecnico umano pronto a intervenire in caso di emergenza, ma è consuetudine incrociare anche le elettriche della Cruise, la startup del gruppo GM in circolazione con una flotta di Chevrolet Bolt opportunamente modificate. Pilota automatico sotto sforzo. Nella foto che potete vedere qui sopra il Waymo Driver, ossia il sistema che controlla le I-Pace autonome, si sta addentrando nella giungla

