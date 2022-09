Gazzetta – Palermo-City: Claudio Gomes arriva in Sicilia (Di giovedì 1 settembre 2022) 2022-09-01 14:33:24 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Classe 2000, in Francia lo accostano al mediano del Chelsea per la sua duttilità: l’anno scorso era al Barnsley in Championship, ora arriva in rosanero Negli anni a Parigi si è guadagnato il soprannome di “Kanté”. Un biglietto da visita di quelli che lasciano ben sperare, per il Palermo, che si è assicurato Claudio Gomes. Al di là delle prospettive promettenti del giocatore, si tratta della prima operazione in sinergia diretta con il Manchester City, che ne deteneva il cartellino. Entrambi i club fanno parte del City Football Group, che ha accolto i rosanero all’inizio dello scorso luglio. Gomes, francese di origini guineane classe 2000, è un centrocampista che all’occorrenza ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 1 settembre 2022) 2022-09-01 14:33:24 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news della GdS: Classe 2000, in Francia lo accostano al mediano del Chelsea per la sua duttilità: l’anno scorso era al Barnsley in Championship, orain rosanero Negli anni a Parigi si è guadagnato il soprannome di “Kanté”. Un biglietto da visita di quelli che lasciano ben sperare, per il, che si è assicurato. Al di là delle prospettive promettenti del giocatore, si tratta della prima operazione in sinergia diretta con il Manchester, che ne deteneva il cartellino. Entrambi i club fanno parte delFootball Group, che ha accolto i rosanero all’inizio dello scorso luglio., francese di origini guineane classe 2000, è un centrocampista che all’occorrenza ...

