Fognini-Nadal oggi, orario US Open 2022: programma preciso, dove vederlo in tv, streaming (Di giovedì 1 settembre 2022) Fabio Fognini contro Rafael Nadal agli US Open sette anni dopo. Il destino è questo: il ritorno sull’Arthur Ashe Stadium dopo la notte più bella della carriera del ligure, nell’ultimo anno in cui il tetto sul campo principale dello Slam di New York era ancora un affare in costruzione. La situazione è completamente differente rispetto ad allora: Fognini ha difficoltà, ormai, a mantenere una costanza lungo tutto l’anno, mentre Nadal è ancora imbattuto negli Slam in questo 2022. Nonostante questo, lo spettacolo, con una buona versione del ligure, è sempre assicurato; i cinque set, peraltro, sono sempre stati di suo storico gradimento, consentendogli rimonte come quella del 2015, e non solo contro il mancino di Manacor. E il recupero con il russo Aslan Karatsev ha dimostrato una semplice ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 settembre 2022) Fabiocontro Rafaelagli USsette anni dopo. Il destino è questo: il ritorno sull’Arthur Ashe Stadium dopo la notte più bella della carriera del ligure, nell’ultimo anno in cui il tetto sul campo principale dello Slam di New York era ancora un affare in costruzione. La situazione è completamente differente rispetto ad allora:ha difficoltà, ormai, a mantenere una costanza lungo tutto l’anno, mentreè ancora imbattuto negli Slam in questo. Nonostante questo, lo spettacolo, con una buona versione del ligure, è sempre assicurato; i cinque set, peraltro, sono sempre stati di suo storico gradimento, consentendogli rimonte come quella del 2015, e non solo contro il mancino di Manacor. E il recupero con il russo Aslan Karatsev ha dimostrato una semplice ...

Ubitennis : US Open, il programma di giovedì 1° settembre: Serena e Venus anticipano Fognini e Nadal. Sinner (e Musetti in dopp… - Ubitennis : US Open, il programma di giovedì 1 settembre: Serena e Venus anticipano Fognini e Nadal. Sinner (e Musetti in doppi… - Daniele20052013 : US Open: Nadal esordio non al 100%, ora trova Fognini - zazoomblog : Fognini-Nadal streaming gratis e diretta tv Discovery+ o Eurosport? Dove vedere US Open - #Fognini-Nadal… - Deiana_Luca9 : RT @GeorgeSpalluto: Programma di domani Fognini vs Nadal sarà il 2° match dall'1 di notte, sull'Arthur Ashe. Dopo il doppio tra le sorelle… -