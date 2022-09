Ferrari: alto carico e gestione gomme cruciali in Olanda (Di giovedì 1 settembre 2022) Circuito diversissimo da Spa, banco di prova per misurare quanto le difficoltà della Ferrari in Belgio siano state un episodio , dettato dalla configurazione del tracciato. Il GP d'Olanda arriva a 7 ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 1 settembre 2022) Circuito diversissimo da Spa, banco di prova per misurare quanto le difficoltà dellain Belgio siano state un episodio , dettato dalla configurazione del tracciato. Il GP d'arriva a 7 ...

love_formulaone : @giada_canelita SONO IN 8 E ADESSO DIVENTANO 9, E ADESSO DIVENTANO 9 IL PREDESTINATO VINCE IL GRAN PREMIO DI ITALI… - DANIELEALOFAN : @antorendina @paolofilisetech Comunque visto che è taggato Filisetti è importante che sappia anche questo sulla deg… - SignorShark : RT @Maldi___: Non posso pensare che soffri a destra dove giocano con Kyriakopoulos alto e tantomeno che non riesci a calciare una volta in… - s3rgix_7 : RT @Maldi___: Non posso pensare che soffri a destra dove giocano con Kyriakopoulos alto e tantomeno che non riesci a calciare una volta in… -