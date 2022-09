Esce per recuperare il cane scappato: Nico muore travolto da un'Audi a 34 anni (Di giovedì 1 settembre 2022) Incidente stradale mortale oggi, primo settembre, a Cessalto , in provincia di Treviso. Vittima Nico Baldo di 34 anni, residente nella zona di via Cal Longa che era uscito per recuperare il cane che ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 settembre 2022) Incidente stradale mortale oggi, primo settembre, a Cessalto , in provincia di Treviso. VittimaBaldo di 34, residente nella zona di via Cal Longa che era uscito perilche ...

OfficialASRoma : 66': doppio cambio per noi. Entra El Shaarawy, esce Dybala. Entra Spinazzola, esce Zalewski #RomaMonza 3-0 - francescocosta : 'California' è il titolo del mio nuovo libro, e racconta una crisi unica al mondo. Esce il 13 settembre per Mondado… - MariaChiaraSte3 : RT @elixstyless: in questo momento la mia mente è tipo così: LOUIS FA USCIRE IL NUOVO ALBUM ma ha cambiato la bio MA ESCE LT2 ma devo lotta… - Erica94553798 : @_LaChicca__ Si ?? poi esce album nuovo @mengonimarco pronto per premi arena ?? - ily_LT_ : alle 15 esatte ero su YouTube per ascoltare la canzone ma non usciva quindi sono andata su Twitter pensando 'magari… -