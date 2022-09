Elezioni | mentre la destra si coalizza il Pd continua a mettere veti sul M5s

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 settembre 2022) di Matteo Bersani Il 21 luglio, il giorno in cui il presidente della Repubblica ha decretato lo scioglimento delle Camere, si è concretizzato lo scenario più temuto dalla sinistra: il voto. Proprio quel voto che si era riusciti ad evitare a seguito della caduta del governo Conte I grazie all’asse Renzi-Grillo. Le condizioni della sinistra rispetto ad allora sono rimaste perlopiù invariate, quindi in netto svantaggio rispetto ai propri avversari. È proprio per questo che il 21 luglio dinanzi ai leader della sinistra si è presentato un problema intricatissimo: come si possono recuperare i consensi perduti per riuscire in qualche modo a contrastare questasovranista? Colui che ha trovato una geniale soluzione a questo interrogativo è stato proprio il segretario del Pd. Enrico Letta infatti, quando ha constatato che la sinistra non avrebbe avuto alcuna possibilità ...