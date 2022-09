Dia risponde ad Arnautovic | Salernitana indenne a Bologna

(Di giovedì 1 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Al “Dall’Ara” laimpatta ilnei minuti finali. Al 4? conclusione dalla distanza di Sansone respinta in angolo da Sepe. All’8? granata pericolosi con un colpo di testa di Dia respinto in angolo da Skorupski. Al 24? occasione per i padroni di casa con un tiro di Sansone da ottima posizione che termina alto. Al 41? grandissima occasione per il: errore di Dia che regala la palla a Sansone che calcia a botta sicura, si supera Sepe che nega il gol. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 1? della ripresa rossoblu pericolosi con un colpo di testa di De Silvestri che termina di poco a lato. Al 6? calcio di rigore per il: dal dischetto vache realizza il gol del vantaggio. Al 16? ci provano i granata con una ...

La Salernitana con la coppia - Bonazzoli in avanti. Queste le formazioni ufficiali: Bologna Salernitana formazioni ufficiali Bologna (3 - 4 - 2 - 1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Locumì; Risultato giusto, quello di 1 a 1, con un tempo a testa. Nel primo tempo meglio i granata che non riescono a trovare il vantaggio, nella ripresa invece meglio il Bologna che va in vantaggio ma viene r ... Rossoblu in vantaggio con un calcio di rigore segnato dal bomber austriaco, pareggio del senegalese a due minuti dalla fine ...