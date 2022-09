Derby, Ambrosini: «Milan e Inter le più attrezzate del campionato» (Di giovedì 1 settembre 2022) Le parole di Massimiliano Ambrosini su Milan e Inter, avversarie sabato al Derby: «Sono le più forti della Serie A» Ospite negli studi di DAZN, Massimo Ambrosini ha parlato così di Milan e Inter, prossime avversarie sabato nel Derby della Madonnina: «La squadra di Pioli non deve farsi distrarre dal vantaggio Interista, entrambe hanno avuto momento d’arresto: chi con la Lazio, chi con il Sassuolo. Entrambe sono le più forti del torneo, sono ripartite esattamente da dove avevano lasciato qualche mese fa. Negli ultimi Derby disputati ho visto partite molto aperte». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 1 settembre 2022) Le parole di Massimilianosu, avversarie sabato al: «Sono le più forti della Serie A» Ospite negli studi di DAZN, Massimoha parlato così di, prossime avversarie sabato neldella Madonnina: «La squadra di Pioli non deve farsi distrarre dal vantaggioista, entrambe hanno avuto momento d’arresto: chi con la Lazio, chi con il Sassuolo. Entrambe sono le più forti del torneo, sono ripartite esattamente da dove avevano lasciato qualche mese fa. Negli ultimidisputati ho visto partite molto aperte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

